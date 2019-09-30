شكرا لقرائتكم خبر عن صرخات نسوية بإسطنبول.. نظام أردوغان يقتلنا ويغفل حقوقنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع غاية في التردي تعيشه النساء التركيات، في ظل سياسات النظام الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان، الذي أغفل كافة الحقوق النسوية، وتركهن يواجهن المخاطر بمفردهن، دون أن تقدم الدولة التركية ما يحمي هؤلاء النسوة من الاعتداءات التي يتعرضن لها، أو على الأقل تضمن حصولهن على حقوقهن.
وبحسب موقع مباشر قطر، تظاهرت عشرات النساء مؤخًا في اسطنبول احتجاجا على أعمال العنف التي تستهدف النساء ، ونددن بعجز الحكومة عن مواجهة هذه الظاهرة التي تواصل الازدياد، حيث سارت المتظاهرات في حي كاديكوي في القسم الآسيوي من المدينة ، وأطلقن هتافات مثل ” أوقفوا قتل النساء ” ، و ” لا تتفرجوا على هذا العنف، افعلوا شيئا لوقفه ”.
وروت متظاهرات حوادث عدة وقعت نساء ضحيتها ، مثل إيمين بولوت ، التي قتلها زوجها السابق في أغسطس الماضي طعنا بسكين في رقبتها ، إثر شجار بينهما حصل في مقهى بمدينة كيريكالي في وسط البلاد أمام ابنتهما البالغة 10 أعوام ، بينما حكومة أردوغان لم تستطع رد حقها أو حمايتها من الاعتداء .
هذه التظاهرة الحاشدة كشفت زيف ادعاءات أردوغان ، التي يزعم فيها أن تركيا واحة من الديمقراطية ، والجميع يحصلون فيها على حقوقهم ، بينما الواقع يظهر عكس ذلك تماما .
كانت هذه تفاصيل خبر صرخات نسوية بإسطنبول.. نظام أردوغان يقتلنا ويغفل حقوقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.