على أعتاب موسم استثنائي.. السياحة تتعافى في الأقصر ونسب الإشغال 100%

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

أمال كبيرة يعلقها العاملون في القطاع السياحي بمحافظة الأقصر، على الموسم السياحي الشتوي الذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل، وسط توقعات بأن يكون موسمًا استثنائيًا، تزامنًا مع عودة "أوبرا عايدة" التي تقام عروضها في ساحة معبد حتشبسوت بالبر الغربي بعد غياب استمر 22 عامًا.

وبلغت نسبة حجوزات الغرف الفندقية، تزامنا مع عروض أوبرا عايدة ابتداء من 26 أكتوبر المقبل الـ100% لأول مرة منذ عام 2011، ما يعتبر مؤشرًا على تعافي أحد أكثر القطاعات التي تأثرت بالأحداث السياسية التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الماضية.

واستعدت محافظة الأقصر للموسم السياحي الجديد برصف الطرقات والشوارع التي تمر منها الأفواج السياحية، ومراجعة شبكة الكهرباء والإنارة فضلا عن تطوير كورنيش النيل وبعض الميادين والساحات الرئيسية في المدينة.

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محمود فرح مرشد سياحي يقول لـ"الخليج 365": "الحمد لله السياحة رجعت تاني للأقصر والسنة دي ابتدينا نشوف جنسيات مكناش بنشوفها قبل كده"، مشيرًا إلى عودة بعض الأسواق الأوروبية والآسيوية مثل الانجليز والإسبان واليابانيين.

ويضيف "فرح": "عشنا أيامًا صعبة في الأقصر خلال السنوات الماضية، وبعض الزملاء تركوا المهنة بسبب ندرة السياح ولكن الوضع الآن تحسن كثيرا ونأمل أن يستمر هذا التحسن ويتطور أكثر على اعتبار أن السياحة هي عصب الاقتصاد القومي وكانت تمثل نسبة 12% من الدخل القومي المصري".

بينما يشير ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد إلي تنوع جنسيات السياح القاصدين مدينة الأقصر خلال الموسم الحالي، فإلى جانب السياح القادمين من دول جنوب شرق آسيا متمثلة في الصين والهند واليابان بتدفق مرتفع جدا، هناك أسواقًا كادت أن تختفي عادت للأقصر مجددا منها على سبيل المثال الأسواق الدنماركية والفرنسية والايطالية بخلاف الأسواق التقليدية مثل إسبانيا وألمانيا وأمريكا.

ويتوقع "عجمي" ألا تكون هناك غرفًا شاغرة في البواخر والفنادق العائمة التي تبحر بين مدينتي الأقصر وأسوان خلال فترة أعياد الميلاد والكريسماس، مشيدًا بجهود وزارة السياحة التي توجت بعودة طيران الشارتر مع عدد من البلدان المصدرة للسياح ليتم تسيير رحلات أسبوعية ستساهم بشكل كبير في تحقيق رواج سياحي ملحوظ.