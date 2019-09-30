"معًا نرسم الابتسامة".. "دموع طفلة" تتحول إلى مبادرة شعبية في كفر الشيخ - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

في صمت، حاولت الطفلة الجالسة بين زميلاتها داخل الفصل، أن تكتم تلك الدموع التي انسابت رغمًا عنها، حين شعرت بحزنها وقلة حيلة والدها الذي لم يستطع توفير ما طلبه المعلمون في المدرسة، لكنها لم تكن تدري أن تلك الدموع سوف تجري أنهارًا من الخير في مبادرة إنسانية للتكفل بتوفير مستلزمات المدارس للتلاميذ في كفر الشيخ.

"معًا نرسم الابتسامة" مبادرة أهلية، رصدها "الخليج 365" بعدما دشنها مجموعة من أولياء الأمور في كفر الشيخ، استجابة لطفلة وصفت لأسرتها بكاء زميلتها داخل الفصل بعدما لم تستطع شراء مستلزمات الدراسة.

"سبب مبادرتنا بكاء طفلة صغيرة لعدم استطاعة والدها توفير أدوات مدرسية لها".. هكذا كانت كلمات أيمن فاروق أبو العزم، معلم بإدارة دسوق التعليمية في كفر الشيخ، لـ"الخليج 365"، راصدًا كيف جرى تنفيذ مبادرة "معًا نرسم الابتسامة" لتوفير الأدوات المدرسية للطلاب والتلاميذ الغير قادرين.

وأكد "أبو العزم"، أنه بعد بدء العام الدراسي، فوجئ بطفلته وعلى وجهها علامات الحزن وباستفساره منها تبين أنها حزينة بسبب بكاء زميلة لها في الفصل نتيجة عدم قدرتها على توفير المستلزمات المدرسية لها بحسب ما طلب منها المعلمون في المدرسة، ومن هنا كانت فكرة تفعيل مبادرة لتوفير الأدوات المدرسية للتلاميذ والطلاب الغير قادرين بعد التشاور مع عدد من الأصدقاء.

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وأشار إبراهيم الراعي، عضو فريق العمل بالمبادرة، لـ"الخليج 365"، إلى أنه بعد الاتفاق بينهم كأعضاء المبادرة، بدأوا بالإعلان عنها عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقوبلت بترحاب شديد من المواطنين وأهالي الخير، وكان ذلك سببًا في تفعيل المبادرة وخروجها للنور، موضحًا استمرارها طوال العام الدراسي.

وأوضحت ناهد عبد المنعم الشاعر، عضو فريق المبادرة، لـ"الخليج 365"، أنهم كفريق واحد في المبادرة استقروا على عدم تلقي تبرعات مالية من المواطنين المساهمين فيها واشترطوا قبولها تبرعات عينية تتمثل في توفير مستلزمات مدرسية، مثل الكراسات والكشاكيل وغيرها من مستلزمات مدرسية مختلفة.

ولفتت صفية القشلان، عضو فريق المبادرة، إلى أن الفريق لم يكون يتوقع حجم التبرعات العينية من المستلزمات المدرسية، وكان الهدف منذ البداية تلقي تبرعات عينية كشاكيل وكراسات فقط، وفوجئنا بتلقي تبرعات كراسات وكشاكيل مختلفة الحجم وعلب ألوان وكراسات اسكتش للرسم وكتب قصصية للأطفال وأشكال هندسية في علب، وحقائب مدرسية وغيرها.

وكشف فريد نجيب عضو المبادرة لـ"الخليج 365"، عن استهداف توفير الأدوات والمستلزمات المدرسية لألف طالب من غير القادرين طوال العام الدراسي، سعيًا لرسم الابتسامة على وجوههم بعد تسليمهم احتياجاتهم، حتى لا يتكرر بكاء الطفلة مع تلميذ أو طالب آخر، كما أن أعضاء فريق المبادرة لا ينتمي لأي فصيل سياسي أو اجتماعي أو حتى ينتمي لجمعية خيرية.