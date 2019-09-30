الصومال / هجوم مزدوج على رتلٍ عسكري للإتحاد الأوروبي وقاعدة عسكريّة أمريكيّة

وكالات- قالت وكالة "رويترز" ومصدر أمني إن هجومين منفصلين استهدفا قاعدة عسكرية أمريكية في بلدة بلدوجلي الصومالية ورتلا عسكريا إيطاليا في العاصمة مقديشو اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019.

ورأى صحفي من رويترز مركبة مدرعة في مقديشو لحقت بها أضرار شديدة وعليها ملصق صغير لعلم إيطاليا. ولم يتضح إن كان هناك أي خسائر بشرية.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إن انفجارا أصاب رتلا عسكريا إيطاليا. وأضافت أنه لا تقارير إلى الآن عن إصابات.

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وقال مصدر أمني لرويترز إن هجوما بعبوة ناسفة وقع أيضا صباح اليوم الاثنين على قاعدة تديرها قوات خاصة أمريكية أعقبه إطلاق نيران من أسلحة صغيرة. وتتولى القوات الأمريكية تدريب قوات خاصة صومالية في قاعدة بلدوجلي التي تستخدم أيضا في تنفيذ كثير من عمليات الطائرات المسيرة.

وقالت الشرطة الصومالية إن سيارتين ملغومتين استهدفتا القاعدة التي تتمركز بها قوات صومالية خاصة وقوات أمريكية خاصة وقوات أوغندية لحفظ السلام.

وأعلنت حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.