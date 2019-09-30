وكالات - أعادت السلطات العراقية والسورية اليوم، الاثنين 30 سبتمبر 2019، فتح معبر القائم - البوكمال الحدودي بين البلدين للتجارة والأفراد، حسب وكالة "فرانس برس" بعد أربع سنوات من إغلاقه بسبب سيطرة تنظيم داعش.
وعبرت اليوم أولى الشاحنات من هذا المنفذ الواقع تحت سيطرة سلطات دمشق والسلطات الفدرالية العراقية إضافة إلى معبر الوليد المدمّر، إذ أن المعابر الأخرى على طول الحدود تقع ضمن مناطق سيطرة الأكراد الذين يتمتعون بحكم ذاتي في العراق وإدارة ذاتية معلنة في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح معبر القائم - البوكمال بين العراق وسوريا للمرة الأولى منذ 2014 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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