إعادة فتح معبر القائم - البوكمال بين العراق وسوريا للمرة الأولى منذ 2014

وكالات - أعادت السلطات العراقية والسورية اليوم، الاثنين 30 سبتمبر 2019، فتح معبر القائم - البوكمال الحدودي بين البلدين للتجارة والأفراد، حسب وكالة "فرانس برس" بعد أربع سنوات من إغلاقه بسبب سيطرة تنظيم داعش.

وعبرت اليوم أولى الشاحنات من هذا المنفذ الواقع تحت سيطرة سلطات دمشق والسلطات الفدرالية العراقية إضافة إلى معبر الوليد المدمّر، إذ أن المعابر الأخرى على طول الحدود تقع ضمن مناطق سيطرة الأكراد الذين يتمتعون بحكم ذاتي في العراق وإدارة ذاتية معلنة في سوريا.