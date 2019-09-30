اليمن / الحوثيّون يعرضون الإفراج عن 350 سجينًا بينهم 3 سعوديّين

وكالات - قالت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي اليمنية إن الحوثيين عرضوا اليوم، الاثنين 30 سبتمبر 2019، الإفراج عن 350 أسيرا بينهم ثلاثة سعوديين تحت إشراف الأمم المتحدة.
ونقل التلفزيون تصريحات رئيس لجنة شؤون الأسرى الذي قال إن الأفراد الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن المبادرة هم من المشمولين في الكشوف في إطار إتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في السويد في ديسمبر .
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