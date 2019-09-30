الرئيس الفرنسي يعقد مؤتمرا لدعم استقرار السودان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستحتضن مؤتمرًا دوليًا لدعم السودان اقتصاديًا، مضيفا أن فرنسا ستقدم للخرطوم مبلغ 60 مليون يورو لدعم الفترة الانتقالية هناك.

كما أكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في العاصمة باريس، دعم

بلاده للخرطوم لتحقيق السلام، وتصحيح الأوضاع الاقتصادية من خلال حكومة مدنية.

وأشار إلى أن الخرطوم تواجه خلال الفترة الانتقالية تحديات كبيرة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن باريس ستعمل مع شركائها لدعم الخرطوم، ومجددا دعوة

الولايات المتحدة إلى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشاد الرئيس الفرنسي بـ"شجاعة" الشباب السوداني في تظاهرهم سلميًا، في سبيل تحقيق تطلعاتهم.

وأعلن ماكرون أن حمدوك التقى يوم أمس الأحد في فرنسا زعيم أحد أبرز تنظيمات المتمردين في دارفور عبد الواحد نور، مشيرًا إلى أنه بصدد الوصول إلى "مرحلة أساسية" نحو إقرار السلام، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.