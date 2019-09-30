ترامب يرحب بتعيين الجنرال مارك ميلي رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بترشيح الجنرال مارك ميلي لشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.
وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الانجليزية، اليومالاثنين، أن ترامب وصف رئيس الأركان الجديد بـ"الصديق"، مؤكدًا أنه لم يراوده أدنى شك عند ترشيحه لشغل هذا المنصب الهام.
ومن المنتظر أن يخلف ميلي، لرئيس الأركان المشتركة السابق الجنرال جوزيف دانفورد، وهو المنصب الذي يقدم صاحبه النصح والمشورة للرئيس الأمريكى ووزير الدفاع ومجلس الأمن القومى فيما يتعلق بالمسائل العسكرية.
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