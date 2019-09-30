بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بقصر الإليزيه، مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الذي يزور فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي، دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، إن اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية الوطيدة بين السودان وفرنسا، وسبلدعمها وتطويرها، لخدمة المصالح المشتركة في البلدين، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي.
كما بحث حمدوك مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برنو لومير، آفاق التعاون الاقتصادي بين السودان وفرنسا، وسبلدعمها وتعزيزها لخدمة مصالح البلدين.
وقال وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، إن لقاء رئيس الوزراء السوداني مع وزير المالية الفرنسي، تطرق إلى التطورات المتعلقة ببناء السلام والإصلاح الاقتصادي، وإعادة إدماج السودان في مجتمع التنمية الدولي، والدور الذي يمكن أن تضطلع به فرنسا في المساعدة في تسريع إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم السودان في إطار مبادرة دعم الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات فرنسية سودانية لدعم العلاقات بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.