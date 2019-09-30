مباحثات فرنسية سودانية لدعم العلاقات بين البلدين

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بقصر الإليزيه، مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الذي يزور فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي، دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، إن اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية الوطيدة بين السودان وفرنسا، وسبل

دعمها وتطويرها، لخدمة المصالح المشتركة في البلدين، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي.

كما بحث حمدوك مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برنو لومير، آفاق التعاون الاقتصادي بين السودان وفرنسا، وسبل

دعمها وتعزيزها لخدمة مصالح البلدين.



وقال وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، إن لقاء رئيس الوزراء السوداني مع وزير المالية الفرنسي، تطرق إلى التطورات المتعلقة ببناء السلام والإصلاح الاقتصادي، وإعادة إدماج السودان في مجتمع التنمية الدولي، والدور الذي يمكن أن تضطلع به فرنسا في المساعدة في تسريع إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم السودان في إطار مبادرة دعم الدول الفقيرة المثقلة بالديون.