باكستان تعين ممثلاً جديداً لها في الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم الاثنين ، أن منير أكرم سيخلف ممثلة باكستان الدائمة لدى الأمم المتحدة مليحة لودي في منصبها بنيويورك.

وقالت قناة "جيونيوز" الباكستانية إن وزارة الخارجية في إسلام آباد لم توضح

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في بيانها سبب إقالة مليحة لودي وتعيين منير أكرم بدلاً منها.

وأضافت القناة أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قام بتعيينات أخرى إلى جانب منصب التمثيل الدائم

لبلاده في الأمم المتحدة.

وتأتي هذه التطورات بعد زيارة عمران خان إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الدورة الـ 74 للجمعية العام للأمم المتحدة التي عُقدت الشهر الجاري.



يٌشار إلى أن المرشح الجديد منير أكرم كان قد تولى نفس المنصب المرشح له حالياً وذلك في الفترة ما بين (2002-2008)