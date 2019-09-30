موسكو تندد بالعقوبات الأميركية الجديدة على أشخاص وكيانات روسية

نددت موسكو، اليوم الاثنين، بالعقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت عدة كيانات ومواطنين من روسيا بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن هذه العقوبات، "لن تبقى من دون رد". وتابع البيان "نحض السياسيين الأميركيين على وقف لعبة العقوبات الغبية، فنتيجتها صفر، والعودة إلى الحس السليم".

ورأت الوزارة، في بيانها، أن هذه العقوبات الجديدة هي انعكاس "للأزمة السياسية الداخلية التي تجتاح الولايات المتحدة، ويتم فيها استخدام القضايا الروسية بشكل متعمد من قبل جزء من الطبقة السياسية في واشنطن كأداة لتحقيق أهدافها الانتهازية".

وهذه العقوبات هي الأولى في إطار مرسوم أصدره في سبتمبر 2018 الرئيس دونالد ترامب ويتيح فرض عقوبات في حال جرت أي محاولة للتأثير على العملية الانتخابية.

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وكُشف عن هذه العقوبات، اليوم الاثنين، بعد أن نشرت صحيفة أميركية مقالة تؤكد أن ترامب قال خلال لقائه عام 2017 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في البيت الأبيض، إن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 لا يقلقه على الإطلاق.

وكان الاتهام وجه إلى الروسي دنيس إيجوريفيتش كوزمين وإيجور فلاديميروفيتش في إطار تحقيق واسع يقوم به المدعي العام روبرت مولر حول تدخل محتمل في الانتخابات الرئاسية للعام 2016 لمساعدة ترامب على الوصول إلى البيت الأبيض.

كما شملت العقوبات اشخاصا آخرين من روسيا بالتهمة ذاتها.