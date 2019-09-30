فرنسا تعرض استضافة مؤتمر لمعالجة ديون السودان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن فرنسا ستستضيف مؤتمرا مع الدائنين الدوليين للسودان من أجل مساعدة الخرطوم على معالجة مشاكل الديون.

وأوضح ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في العاصمة الفرنسية باريس، أن المؤتمر سينظم فور رفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وفي مسعى لتحقيق الاستقرار وإصلاح اقتصاد أثرت فيه سنوات العقوبات الأميركية، تجري الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة رئيس الوزراء حمدوك محادثات مع واشنطن لرفع السودان من القائمة.

وقال ماكرون، خلال المؤتمر الصحفي "فور اتخاذ الأميركيين قرارهم، سيكون بوسعنا إعادة هيكلة الدين معا".

وأضاف "قررت أن تستضيف فرنسا مؤتمرا دوليا مع الدائنين الدوليين من القطاعين الخاص والعام". لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.

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وقال ماكرون "التوقيت الدقيق للمؤتمر سيتوقف على توقيت رفع العقوبات".

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أبدى حمدوك أمله في أن يتوصل السودان إلى اتفاق مع الولايات المتحدة "قريبا جدا".

لا يمكن للسودان، في الوقت الحالي، طلب مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين لأن الولايات المتحدة مازالت تصنفه كبلد راع للإرهاب.

كان مسؤول أميركي كبير قال في أغسطس الماضي إن واشنطن ستختبر التزام الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان بحقوق الإنسان وحرية التعبير والسماح بوصول المساعدات الإنسانية قبل أن توافق على رفع البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال ماكرون إن فرنسا رتبت أيضا لعقد اجتماع في باريس يوم الأحد بين حمدوك وعبد الواحد النور أحد قادة متمردي دارفور.