الجنرال مارك ميلاي يؤدي اليمين رئيسا لهيئة أركان الجيش الأميركي

أدى الجنرال مارك ميلاي، اليوم الاثنين، اليمين رئيسا لهيئة أركان الجيش الأميركي.
وأعلن رئيس الأركان الجديد المعروف بصراحته، بعد أن أقسم اليمين بحضور الرئيس دونالد ترامب "يمكنكم أن تثقوا بأنني سأقدم لكم دائما مشورة عسكرية مطلعة وصريحة وغير منحازة".
ورد ترامب في خطاب لاختتام حفل أداء اليمين "إنك صديقي ومستشاري وتستحق هذا المنصب. لم أشك في ذلك يوما".
والجنرال ميلاي (61 عاما) ضابط لامع تخرج من جامعة "برنستون" وشارك في حربي العراق وأفغانستان.
ويخلف ميلاي، الجنرال جو دانفورد الذي عينه باراك أوباما في هذا المنصب في 2015 لعامين وجدد ترامب في 2017 ولايته لعامين جديدين.
واختار ترامب في ديسمبر الجنرال ميلاي عندما كان رئيس أركان سلاح البر خلفا للجنرال دانفورد الذي عارض تعيينه جيم ماتيس وزير الدفاع في حينها وكان يفضل ترشيح رئيس أركان سلاح الجو الجنرال ديفيد غولدشتاين.
ويستفيد رئيس الأركان الجديد من قانون تم إقراره عام 2017 لزيادة ولاية رئيس الأركان ومعاونه إلى الضعف (من عامين إلى أربعة أعوام) لضمان استمرارية عسكرية رغم تعاقب الإدارات الأميركية.
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