مقتل 10 إرهابيين من جماعة "الشباب" الصومالية بهجوم أميركي

قال الجيش الأميركي، اليوم الإثنين، إن قواته وقوات معاونة لها قتلت عشرة إرهابيين ودمرت مركبة بعد أن شنّ متكرفون من حركة "الشباب" الإرهابية هجوماً عنيفاً على قاعدة تتولى فيها القوات الأميركية الخاصة تدريب أفراد كوماندوس صوماليين.

وقال بيان عسكري أميركي "رداً على هذا الهجوم ودفاعاً عن النفس، نفذت القيادة الأميركية بأفريقيا (أفريكوم) ضربتين جويتين واستخدمت نيران الأسلحة الصغيرة ضد إرهابيي حركة الشباب".

وتشير التقديرات إلى أن القوات الأميركية وقوات مشاركة لها قتلت عشرة إرهابيين ودمرت مركبة شاركت في الهجوم.

وأضاف الجيش أن هجوم حركة الشباب لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأميركية والقوات المشاركة لها.

وتمثل القاعدة مركزاً لتدريب الجنود الصوماليين، فيما يستخدم المطار في البلدة لشن الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة ضد عناصر حركة الشباب الإرهابية.

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وصرح قائد الجيش الصومالي عبد الرحمن شيخ عمر، في بيان أذيع على التليفزيون الوطني، أن الجنود قتلوا أكثر من ثلاثين مسلحاً خلال الهجوم الذي وقع في باليدوجلي.

وقال عمر: "استخدم المتشددون أربعة سيارات مخففة على الأقل، ولكنها لم تستطع الوصول إلى أهدافها المقصودة".

وفي هجوم منفصل، تعرضت قافلة عسكرية إيطالية لهجوم بواسطة لغم أرضي على جانب طريق في العاصمة مقديشو اليوم الاثنين، مما أسفر عن وقوع انفجار قوي هز أجزاء من العاصمة.

وصرّح ضابط شرطة يدعى أحمد باشين بأنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن سقوط قتلى، ولكن ستة مدنيين أصيبوا فيما تحطمت عدة سيارات مدنية جراء الانفجار.