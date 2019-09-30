ترامب يتهم نائبا ديمقراطيا بارزا يقود تحقيقا يهدف لعزله بالخيانة

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، نائبا ديموقراطيا يقود التحقيق الرامي لعزله، بـ "الخيانة".

يأتي هجوم ترامب على آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بسبب وصف الأخير الرئيس الأميركي بأنه يتّبع أساليب العصابات.

واستهل شيف جلسة الكونجرس الأسبوع الماضي بتقمّص شخصية الرئيس ونعته كزعيم عصابة يمارس ضغوطا على الرئيس الأوكراني للتحقيق بشأن خصمه جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأبرز لانتخابات 2020 الرئاسية.

وكان شيف يهدف من ذلك إلى التأكيد من أن المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كانت أشبه بابتزاز تقليدي يتبّع أسلوب العصابات. إلا أن خطوته قوبلت بانتقادات واسعة من وسائل إعلام محافظة.

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وندد ترامب بتصريحات شيف "الزائفة والفظيعة"، مشيرا إلى أنه "ادعى بأنني قلت ذلك في أهم جزء من مكالمتي مع الرئيس الأوكراني وقرأها علنا للكونجرس والشعب الأميركي. لم تكن لها أي علاقة بما قلته خلال الاتصال الهاتفي. فهل يتم توقيفه بتهمة الخيانة؟".

كانت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي فتحت تحقيقا في ما تردد عن ترامب بأنه طلب من الرئيس الأوكراني التحقيق مع جو بايدن وابنه.