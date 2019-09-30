أميركا تعاقب رجال أعمال روسيين وشركات بسبب التدخل في الانتخابات

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات على أفراد وكيانات من روسيا اتهمتها فيما مضى بمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وقالت واشنطن إن المستهدفين حاولوا كذلك التدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس العام الماضي.

واتهم محققو مكتب المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي، يفجيني بريجوجين بأنه العقل المدبر لشركة أبحاث على الإنترنت حاولت تقديم الدعم لانتخاب الرئيس دونالد ترامب.

وفي إعلانها اليوم الاثنين، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات جديدة على أصول بريجوجين، وبينها يخت وعدة طائرات خاصة، لأنه حاول أيضا التلاعب في انتخابات التجديد النصفي الأميركية في عام 2018.

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وأوضحت الوزارة أنه ليس هناك ما يشير إلى أن بريجوجين نجح في المساس بأي بنية تحتية انتخابية لمنع إجراء تصويت أو التأثير في الأصوات، على الرغم من محاولاته.

واتهم محققون في مكتب مولر، بريجوجين بالسيطرة على شركة "كونكورد" للإدارة والاستشارات التي ساعدت في الإشراف على أنشطة دعائية لمساعدة ترامب.

ونفى محامو شركة "كونكورد" ارتكاب أي مخالفات ويسعون لإسقاط التهم الجنائية.

وإضافة لذلك، قالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على ستة أعضاء في شركة الأبحاث على الإنترنت هم جيخون نسيمي أوغلي أصلانوف وميخائيل ليونيدوفيتش بورشيك وفادمين فلاديميروفيتش بودكوباييف وفلاديمير دميريفيتش فينكوف وإيجور فلاديميروفيتش نيستيروف ودنيس إيجوريفيتش.