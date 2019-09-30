كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية: نأمل في إجراء محادثات "عملية" مع واشنطن قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كوريا الشمالية، أنها تأمل في عقد محادثات على مستوى مجموعات العمل مع الولايات المتحدة في الوقت القريب، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

قال نائب السفير الكوري الشمالي في الأمم المتحدة، كيم إن ريونغ، وفقاً لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، "نأمل وحسب في عقد، بعض المحادثات على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قريبا".

ووجه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، دعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقاء ثنائي في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ، بأن يجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيونغ يانغ، بحسب صحيفة "تشونان إيلبو" الكورية الجنوبية، والدعوة تم إرسالها من قبل الزعيم الكوري الشمالي في النصف الثاني من شهر أغسطس / آب.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في وقت سابق، بأنه لا يستبعد عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي قبل نهاية العام، والتقى الرئيسان 3 مرات في سنغافورة وهانوي، وفي المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تأمل في العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وتعثرت المفاوضات الرامية إلى تفكيك برنامج بيونغ يانغ النووي وبرنامجها الصاروخي منذ انهيار اجتماع قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي.

والتقى ترامب وكيم مجددا في يونيو عند الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واتفقا على استئناف المحادثات على مستوى فرق العمل لكن المحادثات لم تعقد.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب على صواريخ قصيرة المدى في الأسابيع الماضية احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مما عقد استئناف المحادثات.