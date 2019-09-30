كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 10 إرهابيين بهجوم أمريكي في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش الأمريكي اليوم الإثنين، إن القوات الأمريكية وقوات معاونة لها قتلت 10 مسلحين ودمرت مركبة بعد أن شن متمردون صوماليون هجوماً عنيفاً على قاعدة تتولى فيها القوات الأمريكية الخاصة تدريب أفراد "كوماندوس" صوماليين.

وقال بيان عسكري أمريكي، "رداً على هذا الهجوم ودفاعاً عن النفس نفذت القيادة الأمريكية بأفريقيا ضربتين جويتين واستخدمت نيران الأسلحة الصغيرة ضد إرهابي حركة الشباب".

وأكد البيان، أن "التقديرات تشير إلى أن القوات الأمريكية وقوات مشاركة لها قتلت 10 إرهابيين ودمرت مركبة شاركت في الهجوم".