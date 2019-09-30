أولمبيك آسفي يتعرض لـ”سوء المعاملة” في البحرين ويبعث رسالة للاتحاد العربي

عبر فريق أولمبيك آسفي، ممثل كرة القدم المغربية في بطولة كأس محمد السادس لكرة لقدم، عن استياءه من “سوء المعاملة” التي تعرض لها، من طرف مسؤولي نادي الرفاع البحريني، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع بينهما، في إياب دور الـ32، في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال إبراهيم الفلكي، الناطق الرسمي باسم النادي المسفيوي، في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، إن النادي البحريني، تعمد رصد ملعب تداريب بعيد بحوالي ساعة من الزمن عن الفندق، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على اللاعبين، خاصة مع الارهاق وارتفاع درجات الحرارة في المنامة.

وأكد الفلكي، في المناسبة ذاتها، أن النادي البحريني، لم يعامل نظيره المغربي معاملة بالمثل، خاصة وأن الفريق المغربي رصد له في مباراة الذهاب، ملعب تداريب، لا يبعد سوى بـ5 دقائق عن فندق الإقامة.

المتحدث ذاته، شدد على أن أنور دبيرة، رئيس النادي، بعث رسالة للاتحاد العربي للعبة، يشكو فيها النادي البحريني من سوء المعاملة.