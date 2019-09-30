في وفاة شيراك.. القنصلية الفرنسية تفتح أبوابها لتقبل عزاء المغاربة

بالتزامن مع مراسيم تقبل العزاء التي أطلقتها الجمهورية الفرنسية منذ وفاة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، أطلقت الهيئة الدبلوماسية الفرنسية في المغرب مراسيم فتحت من خلالها الباب للمغاربة لتقديم العزاء.

وفي ذات السياق، أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط، عن فتح سجل العزاء في القنصلية الفرنسية في الرباط، منذ يوم الجمعة الماضي وإلى غاية اليوم اللإثنين، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، بالموازاة مع الحداد الوطني في فرنسا.

البعثة الدبلوماسية الفرنسية، لم تكتفي بفتح أبواب قنصليتها أمام المواطنين المغاربة، وإنما فتحت سجل إلكتروني لتقديم التعازي، وهي الرسائل التي قالت السفارة أنها ستنشرها على موقعها الالكتروني.

Advertisements

بالإضافة إلى مراسيم تقبل العزاء التي أطلقتها السفارة الفرنسية في المغرب، أعلنت المعاهد الفرنسية في البلاد، عن تنظيم دقيقة صمت، اليوم الإثنين، بحضور أطقمها، ترحما على روح الفقيد جاك شيراك.

يشار إلى أن المغرب قدم تعازي رسمية في وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، كما أن مراسيم العزاء التي تحتضنها باريس اليوم بحضور زعماء العالم، يمثل فيها المغرب ولي العهد الأمير مولاي الحسن، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.

وحظيت وفاة جاك شيراك باهتمام خاص في منطقة العالم العربي والمغرب العربي على الخصوص، بالنظر للعلاقة المميزة التي جمعته بشعوب وحكام المنطقة، وحظيت المناسبة بتفاعل مغربي خاص، خصوصا أن شيراك كان يعرف دائما بلقب “إبن تاروتدانت”.