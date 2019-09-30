برامج الرياضة بالإذاعة الوطنية تتصدر قائمة البرامج الأكثر استماعا

تصدرت البرامج الرياضية، التي تبثها الإذاعة الوطنية، والتي يشرف عليها القسم الرياضي للإذاعة، (أقدم قسم رياضي إعلامي في المغرب)، تصدرت قائمة أكثر البرامج استماعا، من طرف عشاق الراديو، وأوفياء الإذاعة الوطنية، وذلك حسب دراسة قامت بها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة بالـ”هاكا”.

ووفقا للدراسة نفسها، فإن برامج الرياضة على الإذاعة الوطنية، خاصة “الأحد الرياضي” و”بين الملاعب”، بلإضافة إلى “صباح بلادي” في نسخته الرياضية، تعتبر هي أكثر البرامج استماعا، بين مختلف البرامح، السياسية، الاجتماعية، والفنية، التي تبثها الإذعة الوطنية، واحدة من أعرق المؤسسات الإعلامية في المغرب.

القسم الرياضي للإذاعة، والذي مر عليها ألمع وأشهر الصحفيين الإذاعيين بالمغرب، والتي يرأسها حاليا الصحفي الرياضي المخضرم، رشيد جامي، استطاعت أن تبثت مكانتها القوية في “سوق الراديو” المغربي، على الرغم من المنافسة “الشرسة” التي باتت تلقاها من إذاعات خاصة متخصصة أو غير متخصصة.

وفرضت مصلحة الرياضة في الإذاعة مكانتها، بين مختلف البرامج التي تبث على الإذاعة الوطنية أو مختلف البرامج الرياضية الإذاعية بالمغرب، بفضل “خاصية القرب” بتغطيتها لجميع المدن والمناطق والجهات، و”التنوع ايضا”، لاهتمامها بالشأن الرياضي الوطنية بشكل عام، وليس فقط كرة القدم.