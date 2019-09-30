نجل خاشقجي: لن أقبل استغلال قضية والدي وأثق بالقضاء السعودي

أكد صلاح نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الإثنين، أنه يثق بالقضاء السعودي، ويرفض استغلال قضية والده ضد المملكة.

وقال صلاح، في بيان نشره عبر حسابه بتويتر: "عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداؤه في الشرق والغرب لاستغلال قضيته يرحمه الله، للنيل من وطني وقيادتي".

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وتابع نجل جمال خاشقجي: "لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما، ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله".

وشدد على ثقته الكاملة في القضاء السعودي قائلا: "أكرر ما قلته سابقا، لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة، في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصا لله ثم لوطني وقيادته".

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صرح لبرنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "CBS" الأمريكية، أمس الأحد، بأن التحقيقات ما زالت جارية حول مقتل جمال خاشقجي.

وأضاف ولي العهد السعودي أنه بمجرد إثبات الاتهام بحق أي شخص سيخضع للمحاكمة مهما كان منصبه.