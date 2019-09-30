بولتون: كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها النووية

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي عزله الرئيس دونالد ترامب قبل أسابيع، إن كوريا الشمالية ليس لديها النية للتخلي عن أسلحتها النووية.

وأضاف بولتون، في تصريحات صحفية الإثنين، أن كوريا الشمالية لم تتخذ قرارا استراتيجيا بالتخلي عن أسلحتها النووية.

وتابع أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "لن يتخلى أبدا عن الأسلحة النووية طوعا" في ظل الظروف الحالية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في شأن الإطاحة ببولتون إنه لم يتفق بشدة مع كثير من أطروحاته.

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واجتمع ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي لمناقشة تخلي بيونج يانج عن أسلحتها النووية.

وكان بولتون وهو من كبار صقور السياسة الخارجية الأمريكية قد ألح على ترامب من أجل ألا يوقف الضغط على كوريا الشمالية على الرغم من الجهود الدبلوماسية.

وأعلنترامب، أول الشهر الحالي، تعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل، خلفا لجون بولتون الذي أقيل من منصبه صباح اليوم.

وقال ترامب، عبر تغريدة على تويتر، إنه يختلف بشدة مع الكثير من اقتراحات بولتون، وإنه طلب منه تقديم استقالته.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في 22 مارس/آذار 2018 على تويتر، تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي خلفا لهربرت ماكماستر، وتسلم منصبه رسميا في 9 أبريل/نيسان من نفس العام.

وشغل بولتون عدة مناصب في عهد إدارتي رونالد ريجان وجورج بوش الأب، كما عمل في إدارة جورج بوش الابن في الفترة بين عامي 2001 إلى 2009.