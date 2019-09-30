بيان خجول من حماس لاستضافة الدوحة رياضيين إسرائيليين

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

على خجل، أعربت حركة حماس عن أسفها لاستضافة قطر وفداً رياضياً إسرائيلياً.

وقال الناطق باسمها، حازم قاسم، بحسب ما أفادت الحركة على موقعها الرسمي الاثنين: “نأسف لاستضافة وفد رياضي صهيوني في دولة قطر الشقيقة، ورفع علم الاحتلال في ظل كل ما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحصاره الخانق على قطاع غزة”.

كما اعتبر تلك الاستضافة أحد أشكال التطبيع الذي سيستغله الاحتلال الإسرائيلي لتبييض صورته أمام العالم.

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إلى ذلك، أكد أن تلك الخطوة القطرية ستشجع إسرائيل على الاستمرار بممارساتها.

وجاءت تصريحات حماس التي وصفتها وسائل إعلام بالخجولة على خلفية مشاركة 5 لاعبين إسرائيليين في بطولة العالم لألعاب القوى في قطر، من ضمن وفد أرسلته تل أبيب للمشاركة في المنافسات، وسط اهتمام من الدوحة.

وأعلنت جمعية ألعاب القوى الإسرائيلية السبت أن لاعبيها الخمسة سيتوجهون إلى الدوحة، ضمن وفد يضم عدداً من المدربين والإداريين.

ونشر حساب إسرائيل بالعربي ملصقاً أصدرته الجمعية، كشفت فيه عن مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية التي تنظمها قطر.

وتستضيف قطر سنوياً عشرات الرياضيين والمشجعين الإسرائيليين، مثل مشاركة لاعب التنس دودي سيلا في بطولة قطر المفتوحة 2018، فضلاً عن مشاركة لاعبة التنس شاهار دير، بالإضافة إلى مشاركة منتخب الطائرة الشاطئية الإسرائيلي في بطولة قطر، ومنتخب إسرائيل للجمباز الذي شارك في بطولة العالم للجمباز في أواخر 2018 بالدوحة، كما شارك فريق كرة اليد الإسرائيلي في بطولة العالم المدرسية التي احتضنتها الدوحة في فبراير 2018.