علق القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​ في حديث تلفزيوني على تحركات الناس يوم أمس احتجاجا على ​الوضع الاقتصادي​، مؤكداً "إنني واكبت الاحداث ولم أنزل إلى الشراع بسبب الوضع الفوضوي الذي خيم على هذه الاحتجاجات"، معتبراً ان "الذهاب إلى ​قطع الطرقات​ والشغب يسيء إلى الوضع الاقتصادي ولا يحسنه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علوش: الذهاب إلى قطع الطرقات والشغب يسيء إلى الوضع الاقتصادي لا يحسنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.