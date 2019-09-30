لفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب انيس نصار إلى أنه "ليس الوقت مناسبًا للتصويب على من ارتكب خطأ"، مشيرًا الى أن "في الوضع الاقتصادي الراهن هناك احتمالات عدة، منها أن نستيقظ والدولار بـ 5000 ليرة لبنانية أو الانهيار التدريجي للبلد".
وكشف نصار عن أن "المسؤولين الفرنسيين في باريس قالوا لرئيس الحكومة سعد الحريري: الاصلاحات ثم الاصلاحات ثم الاصلاحات، قبل أموال سيدر"، مشددًا على "أننا في حالة طوارئ اقتصادية. علبة الدخان هي من الرفاعيات وإذا ارتفع سعرها تكبر الأزمة".
ورأى أن "الحل الآني هو التقشف والشعب اللبناني يتقشف ولكن قبل ذلك يجب أن يتقشف من طلب من الشعب هذا الأمر"، مضيفًا: "حذاري من المس بجيب المواطنين".
وبيّن أن "رئيس الجمهورية ميشال عون قال إن البلد غير مفلس بل هو منهوب، لذلك يجب إغلاق المعابر غير الشرعية وهذا أمر أساسي"، مشيرًا الى أن "القطاع الخاص يدير المرافق أفضل من القطاع العام، ويجب خصخصة قطاع الكهرباء والاتصالات والمرافق".
كانت هذه تفاصيل خبر نصار: ليس الوقت مناسبًا للتصويب على من ارتكب خطأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.