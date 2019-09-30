نصار: ليس الوقت مناسبًا للتصويب على من ارتكب خطأ

لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب انيس نصار إلى أنه "ليس الوقت مناسبًا للتصويب على من ارتكب خطأ"، مشيرًا الى أن "في ​الوضع الاقتصادي​ الراهن هناك احتمالات عدة، منها أن نستيقظ و​الدولار​ بـ 5000 ليرة لبنانية أو الانهيار التدريجي للبلد".

وكشف نصار عن أن "المسؤولين الفرنسيين في ​باريس​ قالوا لرئيس ​الحكومة​ سعد الحريري: الاصلاحات ثم الاصلاحات ثم الاصلاحات، قبل أموال سيدر"، مشددًا على "أننا في حالة طوارئ اقتصادية. علبة الدخان هي من الرفاعيات وإذا ارتفع سعرها تكبر الأزمة".

ورأى أن "الحل الآني هو التقشف و​الشعب اللبناني​ يتقشف ولكن قبل ذلك يجب أن يتقشف من طلب من الشعب هذا الأمر"، مضيفًا: "حذاري من المس بجيب المواطنين".

وبيّن أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ قال إن البلد غير مفلس بل هو منهوب، لذلك يجب إغلاق المعابر غير الشرعية وهذا أمر أساسي"، مشيرًا الى أن "​القطاع الخاص​ يدير المرافق أفضل من ​القطاع العام​، ويجب خصخصة ​قطاع الكهرباء​ و​الاتصالات​ والمرافق".