جابر: يجب ان نعتاد على ان نصبح دولة ذات اقتصاد منتج

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ أن "حاكم ​مصرف لبنان​ يؤمن عملة صعبة لاستيراد المواد الاسياسية ك​النفط​ و​القمح​ و​الأدوية​"، معتبراً أنه "ليس كل سعر تنكة ​البنزين​ يجب ان يكون ب​الدولار​، هناك شق منه كلفة استيراد والشق الآخر هو ضرائب وأرباح فليكن بالليرة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح جابر أن "​المصرف المركزي​ يضمن للمستوردين ان يفتحوا اعتمادهم بسعر الدولار الرسمي وكذلك بالنسبة للقمح كسلعة أسياسية لا يمكن التلاعب فيها".

ولفت الى انه "بدل الاستيراجد يجب نبدأ بتشجيع ​الصناعة​"، مشيراً الى أن "​السياحة​ انتاج ولكن عمليا يجب ان نبدأ بالتكيف على اننا لا يمكن ان نستهلك بفحش، كونه لا يوجد فائض ميزان مدفوعات".

وأكد جابر أنه "اليوم صار تفاهمات وكلام مع ​المصارف​ واليوم تؤمن أي مبلغ تريده بالدولار"، مشيراً الى أنه "بعد الشائعات التي تخوف الناس، يجب أن نطمئن الناس أن الامور تتعالج بجدية".

ولفت الى أنه "كل يوم نتحدث عن التهرب الجميكي ولكن هل رأينا يوما كشافا جمركيا اين يعيش اذا بقصر أو بمنزل عادي؟"، مشيراً الى أن "هناك خطوات إجرائية يجب أن نتخذها لنعطي دليل أن الزمن الاول تحول"، داعياً الى "تسعير خدمة الخيليوي بالليرة".