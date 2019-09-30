جريصاتي: لا كلفة على المواطن بسبب الأكياس البديلة لكن الربح البيئي بمئات ملايين الدولارات

أوضح وزير البيئة ​فادي جريصاتي​، أنّ "استبدال أكياس النايلون بأكياس قماش بديلة سيبدأ منتصف تشرين الأولفي "السوبرماركات" الكبار، لننتقل يعدها إلى الدكاكين، إلّا أنّ هذه الحملة ستأخذ وقتًا".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "هذا الاستبدال أو هذه الحملة ليست قانونًا بعد، فأنا قدّمت مشروع قانون، ولكنّني لن أنتظر مزاج النواب أو مزاج الوزراء، ليقتنعوا أنّ هذه كلفة بيئيّة كبيرة". وبيّن أنّ "المواطن سيرى كيسَين: كيس نايلون يمكنه شراؤه بمئة ليرة لبنانية وكيس بديل يَدفع ثمنه مرّة واحدة بين 500 ليرة لبنانية أو ألف ليرة بحسب حجمه وجودته".

وأكّد جريصاتي أنّه "لا يوجد أي كلفة على الموطن من ذلك، لكن الربح البيئي بمئات ملايين الدولارات"، مناشدًا اللبنانيين أن "يكونوا شركاء بالحملة".