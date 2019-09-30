اسامة زار خيمة الاعتصام المفتوح الذي نصبها مجموعة من الشباب الصيداوي في ساحة "الشهداء"

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد، زار خيمة الاعتصام المفتوح الذي نصبها مجموعة من الشباب الصيداوي في ساحة "الشهداء" في صيدا، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان.
وقد تخلل الزيارة حوار بين سعد والشباب المعتصمين حول مختلف الأوضاع العامة، في ظل الغداء وارتفاع الأسعار والفساد، منوها بالحراك الشعبي السلمي الحضاري ورفع الصوت من اجل تحقيق المطالب.
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