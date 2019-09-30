اسامة زار خيمة الاعتصام المفتوح الذي نصبها مجموعة من الشباب الصيداوي في ساحة "الشهداء"

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور ​اسامة سعد​، زار خيمة الاعتصام المفتوح الذي نصبها مجموعة من ​الشباب​ الصيداوي في ساحة "الشهداء" في صيدا، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ​لبنان​.

وقد تخلل الزيارة حوار بين سعد والشباب المعتصمين حول مختلف الأوضاع العامة، في ظل الغداء وارتفاع الأسعار و​الفساد​، منوها ب​الحراك الشعبي​ السلمي الحضاري ورفع الصوت من اجل تحقيق المطالب.