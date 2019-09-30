رامبلينغ: ما حدث في الأيام الأخيرة في لبنان يقلقنا ونحن نهتم باستقراره واقتصاده

أكّد ​السفير البريطاني​ في ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​، في تصريح تلفزيوني، "أنني كنت أتابع بعناية ما كان يحدث في الأيام الماضية وهذا يقلقنا ونحن نهتم باستقرار لبنان واقتصاده وكنت أتابع عن كثب ما قاله حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة كما آخرون. وقد عرفت أن عددًا من الأشخاص تحدثوا عن أهمية الضغط لإقرار الاصلاحات المطلوبة والتي تعمل عليها ​الحكومة​".

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