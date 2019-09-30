الجيش: زورقان اسرائيليان خرقا المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة أمس واليوم

أصدرت ​قيادة الجيش​ - ​مديرية التوجيه​ بيانًا أكّدت فيه أن "زورقًا حربيًا تابعًا ل​إسرائيل​ أقدم على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​ على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 315 مترا، بتاريخ 29/9/2019 ما بين الساعة 17:05 والساعة 18:23، وبتاريخ 30/9/2019 عند الساعة 7:43 أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 260 مترا، ولمدة 3 دقائق. وتجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

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