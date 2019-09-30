النشرة: فوج اطفاء صيدا اخمد حريق أخشاب وبلاستيكيات في المدينة الصناعية الأولى

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان عناصر فوج اطفاء صيدا اخمدوا حريق أخشاب وبلاستيكيات و​نفايات​ داخل البورة قرب الدحدولي في المدينة الصناعية الأولى في صيدا.

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