النشرة: سرقة محل برادي على الاوتستراد الشرقي لمدينة صيدا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "مجهولا أقدم على سرقة محل محمد زهرة البرادي الكائن على الاوتستراد الشرقي ل​مدينة صيدا​، حيث دخل اليه في وضح النهار وطلب من الموظف شراء "سكة" لتعليق البرادي، فنزل الى الطابق السفلي لإحضارها ولدى عودته لم يجده بعدما سرق غلة الصندوق البالغة نحو ٤٥٠ الف ليرة لبنانية وفر الى جهة مجهولة وقد ادعى لدى مخفر صيدا ضد مجهول وحضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث".

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