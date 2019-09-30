النشرة: إعادة إقفال طريق صيدا - الزهراني بمنطقة الغازية بالإطارات المشتعلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "عددًا من الشبان أعاد إقفال طريق صيدا-​الزهراني​ في منطقة ​الغازية​، قرب حلويات "السلطان" بالإطارات المشتعلة بعد فتحها لبعض الوقت وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية".

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