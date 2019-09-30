شبان أفرغوا النفايات على الطريق العام بين حاروف والنبطية احتجاجا على عدم جمع النفايات

أقدم شبان على إفراغ كميات النفايات المكدسة في البراميل جانب الطرق، وسط الطريق العام الذي يربط بلدة حاروف الجنوبية بالنبطية وببلدة جبشيت "في خطوة احتجاجية غير مسبوقة تعبيرًا عن استيائهم مما وصلت إليه الأمور من عدم جمع النفايات وتكدسها، ولامبالاة المسؤولين عن ذلك، بخاصة وأن البلدة لا بلدية فيها".
وغطت كميات من النفايات التي تنبعث منها الروائح الكريهة الشارع العام في حاروف، وتجمع الشبان على جوانبه، فيما قطعت الطريق تماما أمام السيارات.
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