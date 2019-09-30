فيرشينين: لقاء روسي تركي إيراني حول سوريا قريبا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن "الدول الضامنة لعملية أستانا للتسوية السورية ستعقد قريبا اجتماعا على مستوى عال بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان"، كاشفًا عن "عقد اجتماعات حول سوريا على مستوى عال ضمن إطار أستانا سيستمر، ومن المقرر عقد لقاء آخر من هذا القبيل بالعاصمة الكازاخستانية في وقت قريب".
ودعا فيرشينين المجتمع الدولي لـ"دعم عمل اللجنة الدستورية السورية، والسعي للحفاظ على الحوار السوري الذي من المقرر أن يبدأ في جنيف أواخر تشرين الأول المقبل"، مؤكدًا "رفض محاولات التدخل في الحوار السوري – السوري وفرض وصفات على السوريين، تتعارض مع تقاليدهم الثقافية والدينية والقومية".
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