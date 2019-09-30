النشرة: اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وداعش شرق دير الزور

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ ان "​تنظيم داعش​ شن هجوماً على مواقع ​الجيش السوري​ في منطقة الشولا جنوب شرق ​دير الزور​ حيث تدور الان ​اشتباكات​ عنيفة بين الجيش وعناصر التنظيم، وهذا الهجوم لليوم الثاني على التوالي بعد ان هاجم امس مواقع الجيش في السخنة دون تحقيق اي تقدم يذكر".

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