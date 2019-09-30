شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القوى العاملة بالبرلمان: سننظم زيارات ميدانية للمصانع والشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعي إلي إنجاز عدد من القضايا والتشريعات المهمة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، والذي سيبدأ غدا الثلاثاء.

وأضاف وهب الله، أن اللجنة بعد إجراء انتخابات هيئة مكتبها ستجتمع لوضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس، والتوافق علي ملامحها ليتم العمل على أساسها، مشيرا الى أن اللجنة ستهتم بتنطيم زيارات ميدانية للمصانع والشركات لبحث مشكلاتها والوقوف على احتياجاتها ومطالب العمال.

ونوه عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الى أن حسم قانون العمل علي رأس أولويات اللجنة، حيث إن اللجنة انتهت من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، وستعرض تقريرها النهائي عنه لمراجعته ليتم عرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لإدراجه بالجلسة العامة لمناقشته وإقراره.