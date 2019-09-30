شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ثروت الخرباوى لـ"علاء الأسوانى": "محمد على والإخوان راحوا فى الوبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، فشل محمد علي في مخططه المدعوم من جماعة الإخوان الإرهابية، ضد مصر.

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وقال الخرباوي ، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «محمد علي راح في الوبا، ولن يكون له أي تأثير على الإطلاق»، مضيفاً «محمد علي أصبح محروق والشعب المصري كشفه» ، موضحا أن الإخوان اعتقدوا أن الاعتماد على شخص شعبوي، قد يؤثر على البسطاء» .

وانتقد الخرباوي الروائي علاء الأسواني، قائلاً:«فوجئت إنه بيقول محمد علي بطل شعبي، إزاي ياعم علاء ، مضيفا أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى صناعة زعيم سياسي، في صورة ليبرالية أو يسارية على غرار ما حدث مع الدكتور محمد البرادعي قبل 25 يناير، كي يلقى قبولا من الرأي العام.