خلفا لكريم السباعي.. مدرب المنتخب السابق يشرف على حراس الوداد الرياضي

أعلن فريق الوداد الرياضي، اليوم الاثنين، تعاقده مع سعيد بادو، لتولي مهمة الإشراف على تداريب حراس مرمى الفريق الأحمر، في الفترة المقبلة.

ويخلف بذلك سعيد بادو، كريم السباعي المدرب السابق لحراس الوداد، علما أن المدرب الجديد، هو شقيق بادو الزاكي، الحارس التاريخي للمنتخب الوطني، وللوداد الرياضي أيضا.

وسبق لسعيد، خوض مجموعة من التجارب في المغرب، والديار الخليجية، ناهيك عن توليه مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، في عهد المدرب رشيد الطاوسي.

ويأتي تعاقد بطل المغرب مع سعيد بادو، في ظل الانتقادات التي وجهت للحارس ياسين الخروبي، خلال لقاء سدس عشر نهائي كأس العرش، بسبب هفواته القاتلة، التي كلفت الفريق الأحمر، مغادرة سباق الكأس الفضية، بخسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام الجيش الملكي.