دعم من نجوم مغاربة لزميلهم في “ذا فويس”: اللقب من نصيبك”.. والأخير يرد

حرص فنانون مغاربة على دعم الفنان رضوان أسمر في مسيرته ببرنامج اكتشاف المواهب العربي، ذا فويس، مرجحين أنه سيحصل على اللقب، رغم أن الوقت لا يزال مبكرا عن الحسم، وذلك إيمانا منهم بمهوهبته وصوته المميز.

وما إن بثت الحلقة الثانية من “ذا فويس”، ليلة أول أمس السبت، على باقة قنوات “ام بي سي”، حتى انتشر مرور الفنان رضوان أسمر على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين عبر زملاؤه الفنانون عن دعمه لهم في المسابقة من أجل إحراز لقبها.

وأشادت الداودية برضوان أسمر، إذ كتبت: “أنت نجم النجوم فن وإحساس، وأخلاق يارضوان اللقب، والفوز باذن الله فعلا تستحق أن تكون نجما عالميا، وليس فقط عربي ياعذب الإحساس فرحت بزافف اخي ”

وحول الموضوع، قالت الفنانة هدى سعد: “صوتك أكبر من برامج المواهب، لكنها فرصة جيدة لكي يتعرف عليك جمهور العالم العربي، ويستمتع بأدائك العالمي بالتوفيق صديقي يكفيني فخرا أنك مغربي” .

Advertisements

وبدورها، قالت كوثر براني: “الله إلا فرحت لما شفتك فالشاشة، صوت الشجي الحنون والقوي اللي هو مكس مكتفهموش”.

ورد رضوان أسمر على تفاعل الجمهور الإيجابي مع مشاركته في البرنامج الشهير، وقال في منشوره: “أتمنى أنني كنت في مستوى توقعاتكم وشكرا على الحب ديالكم لي شفتو وحسيت بيه فرحتوني و شكرا لأي واحد آمن بيا وحبني لا الجمهور و لا الفنانة لي كنشكركم وتعنيقة لكل واحد”.

وانضم رضوان أسمر لفريق الفنانة سميرة سعيد بعدما كان مرحبا به لدى فرق أعضاء لجنة التحكيم بكاملهم، علما أنه سبق أن تعامل مع الديفا على مستوى الكلمات والتلحين في أعمالها الغنائية.