بعد قرار إحضاره بالقوة.. بوعشرين يراسل بوعياش والرميد ويهدد بإضراب مفتوح عن الطعام

بعد اتخاذ القاضي في استئنافية الدار البيضاء، لقرار إحضار الصحافي توفيق بوعشرين بالقوة للمحكمة، هدد مؤسس “أخبار اليوم”، بخوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على قرار المحكمة.

ووجه الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” مراسلتين لكل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، والوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، على خلفية “عنف الإحضار بالقوة”.

وهدد بوعشرين باتخاذ خطوات غير مسبوقة، إذ قال إنه اذا استمروا في إحضاره بتلك الطريقة، فسيخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام.

وكان القاضي لحسن الطلفي، قد قرر الثلاثاء الماضي، إحضار الصحافي توفيق بوعشرين بالقوة العمومية، في حالة استمرار رفضه المثول أمام المحكمة.

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وقال القاضي إنه “سيتم إرسال عون سلطة للصحافي بوعشرين لإخباره بضرورة الحضور إلى قاعة المحكمة، وفي حالة استمرار رفضه سيتم إحضاره بالقوة العمومية”.

من جهته قدم الوكيل العام للملك، ملتمس للقاضي الطلفي، خلال ذات الجلسة، يطالبه بتطبيق فصول المادة 423، والتي تنص على إحضار المتهم بالقوة العمومية، بعد إنذاره.

ورفض مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”، الحضور إلى جلسة محاكمته الأسبوع الماضي، بعد أن قدم مرافعة ثقيلة بشهادة الجميع، منهم دفاع المطالبات بالحق المدني.