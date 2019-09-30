كشفت مصادر مطلعة أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قرر رفع شكوى بباريس ضد صحيفة Maghreb confidential يتهمها فيها بـ«التشهير».
وكانت Maghreb confidential، في نسختها الإلكترونية، بتاريخ 26 شتنبر، نشرت معلومات تحمل اتهاما لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مفادها أن هذه الأخيرة «سحبت عدد الأسبوع الماضي من مجلة «تيل كيل» من الأكشاك»، وهي المعلومات التي نفتها المجلة المعنية.
وحسب المصادر ذاتها، جرى تقديم الشكوى يوم الجمعة 27 شتنبر، من لدن المحامي أوليفييه باراتيلي بالعاصمة باريس.
كانت هذه تفاصيل خبر أخنوش يقاضي جريدة بباريس بسبب «تيل كيل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.