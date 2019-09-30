أخنوش يقاضي جريدة بباريس بسبب «تيل كيل»

كشفت مصادر مطلعة أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قرر رفع شكوى بباريس ضد صحيفة Maghreb confidential يتهمها فيها بـ«التشهير».

وكانت Maghreb confidential، في نسختها الإلكترونية، بتاريخ 26 شتنبر، نشرت معلومات تحمل اتهاما لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مفادها أن هذه الأخيرة «سحبت عدد الأسبوع الماضي من مجلة «تيل كيل» من الأكشاك»، وهي المعلومات التي نفتها المجلة المعنية.

وحسب المصادر ذاتها، جرى تقديم الشكوى يوم الجمعة 27 شتنبر، من لدن المحامي أوليفييه باراتيلي بالعاصمة باريس.