عاجل…تفاصيل الأحكام الصادمة في ملف هاجر الريسوني

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط قبل قليل، بالسجن النافذ سنة سجنا نافذا، في حق الزميلة الصحفية هاجر الريسوني، وأدانتها بتهمة الفساد وقبول الإجهاض من الغير.

القاضي المكلف بالملف، أعلن أيضا وسط متابعة حقوقية وإعلامية وطنية ودولية، عن إدانة خطيب هاجر، الحقوقي رفعت الأمين، بالسجن النافذ سنة واحدة، من أجل الفساد والمشاركة في الإجهاض.

كما قضت المحكمة بالسجن النافذ سنتين سجنا نافذا، للطبيب محمد جمال بلقزيز، وأدانته من أجل الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض.