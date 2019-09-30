قضت المحكمة الابتدائية بالرباط قبل قليل، بالسجن النافذ سنة سجنا نافذا، في حق الزميلة الصحفية هاجر الريسوني، وأدانتها بتهمة الفساد وقبول الإجهاض من الغير.
القاضي المكلف بالملف، أعلن أيضا وسط متابعة حقوقية وإعلامية وطنية ودولية، عن إدانة خطيب هاجر، الحقوقي رفعت الأمين، بالسجن النافذ سنة واحدة، من أجل الفساد والمشاركة في الإجهاض.
كما قضت المحكمة بالسجن النافذ سنتين سجنا نافذا، للطبيب محمد جمال بلقزيز، وأدانته من أجل الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض.
وصدر أيضا حكم بالسجن موقوف التنفيذ، في حق المبنج محمد بابا المدني، وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، في حق الكاتبة مريم أزلماط، وأدانتهما المحكمة بالمشاركة في الإجهاض.
كما منعت المحكمة الطبيب من مزاولة مهنة الطبة لسنتين، تبدءان بعد انتهاء مدة العقوبة السجنية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل…تفاصيل الأحكام الصادمة في ملف هاجر الريسوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.