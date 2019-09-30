حديث الولادة.. العثور على رضيع متخلى عنه وسط السوق الأسبوعي

عثر مجموعة من المواطنين، ليلة أمس الأحد، على رضيع حديث الولادة، متخلى عنه وسط السوق الأسبوعي في خنيفرة .
وأفادت مصادر محلية أن الرضيع، حديث الولادة، الذي عثر عليه، تخلت عنه والدته في ظروف غامضة، إذ كان ملفوف بغطاء وسط السوق.
وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الوقاية المدنية عملت على نقل الرضيع لى المستشفى الإقليمي في خنيفرة قصد إخضاعه للفحوصات الضرورية، والاطمئنان على حالته الصحية.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة، للوصول إلى الأبوين الحقيقين للرضيع.
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