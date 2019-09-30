محمد بن زايد وأنجيلا ميركل يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وبحسب تغريدة على حساب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على "تويتر"، فقد بحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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