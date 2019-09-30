اليونان تريد إعادة 10 آلاف مهاجر إلى تركيا بحلول نهاية 2020

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أعلنت الحكومة اليونانية الإثنين أنها تريد إعادة نحو عشرة آلاف مهاجر إلى تركيا بحلول نهاية عام 2020، بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اثر حريق وأعمال شغب في مخيم بجزيرة ليسبوس.
واضاف بيان لمجلس الوزراء انه "من 1806 تمت اعادتهم خلال أربع سنوات ونصف سنة في ظل حكومة سيريزا السابقة" تريد حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الانتقال الى "عشرة الاف عائد بنهاية عام 2020".
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