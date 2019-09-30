بالفيديو.. لقطات تختصر مأساة مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

الإثنين 30 سبتمبر 2019

صورة من تشيع جثمان حارس الملك سلمان

كتب الخليج 365 - متابعات خاصة

صورة جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم، وإن بدت على هامش الفجيعة، فهي الصورة المؤطرة بالحزن المشبعة بالدمع الظاهر، والحبيس بآلاف الغصات المكتومة، وكلمات العزاء المرتجفة، المتضائلة في حضرة أسى غير محدود.



والدا القاتل والقتيل وكلا الولدين وربما الوالدين، في هذه اللحظة قتيل، ولا يعلم احد مضمون الكلمات أو الهمسات، التي دارت بين الرجلين في لحظة خاطفة.. وفق ما نشره "إرم نيوز".

Advertisements

ولا يتسنى لأحد أن يدرك طبقة صوت والد الجاني ممدوح بن مشعل آل علي، وهو يعزّي والد اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الحارس الشخصي والمرافق الخاص للملك سلمان بن عبدالعزيز، لكننا نعلم يقينًا أن لا فكاك هنا من دهشة المفاجأة، ووقار الأبوين، وقد وضعهما القدر أمام الامتحان الأعظم.

صديق يقتله صديقه، وصديق يواسي صديقًا، والدا القتيل والقاتل يتقاسمان الخسارة، والدمعة، والارتباك والغضب.

الصورة بالغة العمق والمعنى، ولا دمع يكفي الفجيعة أو يفي الصورةَ الحدثَ حقّها.