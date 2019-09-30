السعودية تشارك فرنسا ودول العالم وداع شيراك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، والتي جرت أمس بحضور عدد من رؤساء الدول.

ورافقه إبان مراسم التشييع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري.

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ونقل الوزير خلال مراسم العزاء التي أقيمت في قصر الإليزيه بالعاصمة فرنسا تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وللشعب الفرنسي في وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

واستبق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت الحضور، واستقبلا كلود ابنة شيراك وآخرين مشاركين في الجنازة.

وكان من بين الحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والرؤساء الفرنسيون السابقون فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي وفاليري جيسكار ديستان (93 عاما).