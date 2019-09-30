التحالف: أكاذيب الحوثيين تحولت لفيلم هوليوودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ادعاءات الحوثيين الأخيرة وأكاذيبهم بأنها فيلم هوليوودي ومسرحية هزلية.

وقال العقيد تركي المالكي في مؤتمر صحفي عقده أمس بالرياض، إن ما رددته الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران عن القيام بعملية نوعية وأسر المئات لا يعدو كونه ادعاءات مضللة، تنسجم مع أكاذيبهم السابقة عندما قالوا إنهم دكوا مطارات.

وردا على سؤال حول نشر الميليشيات الحوثية فيديو أخيرا حول استهداف قوات سعودية، قال المالكي: «لا نرد على إعلام الميليشيات الحوثية وتضليله للرأي العام الدولي والإقليمي، كل يوم يخج إعلامهم بادعاءات باطلة، لكن ما نستغربه نقل قنوات عالمية مثل هذه الأخبار».

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وعرض العقيد المالكي عمليات أمنية لاستهداف ومهاجمة عناصر مقاتلة إرهابية وعربة نقل أسلحة حوثية في محافظة صعدة، وتحدث عن إفشال قوات التحالف محاولة حوثية ضد وحدات من الجيش الوطني اليمني.

وقال المالكي إن الميليشيات الحوثية لم تلتزم باتفاق ستوكهولم وتواصل تهديدها للسلم الدولي، وإن الحل السياسي في اليمن يبدأ مع قبول الميليشيات بقرار الأمم المتحدة 2216.

وأضاف في مؤتمر صحفي «الميليشيات الحوثية تواصل استخدام الحديدة لإطلاق الصواريخ الباليستية»، مؤكدا أن الميليشيات تستعمل المناطق السكنية منصة لإطلاق الصواريخ.

وأكد أن جميع المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني، سواء البرية أو الجوية أو البحرية، تعمل بجميع إمكاناتها، وأن دول التحالف تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين»

وقال المالكي إن الميليشيات الحوثية استخدمت تكتيك الدفع بأمواج بشرية من المقاتلين، وتطلق الصواريخ الباليستية من عمران وصنعاء وصعدة.